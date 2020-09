Un marchio prestigioso sulla gloriosa maglia della Torres

Le nuove maglie saranno utilizzate già oggi, prima di campionato, e la presentazione avverrà nei prossimi giorni alla presenza del dott. Brocco, su invito del presidente Salvatore Sechi. Dal 1983 Liofilchem® , società con sede in Abruzzo, impegna il proprio settore di Ricerca e Sviluppo per la produzione di prodotti di batteriologia affidabili e di alta qualità nei settori della microbiologia clinica ed industriale. Liofilchem® è presente oggi in oltre 130 Paesi con agenti e distributori che diffondono i prodotti in laboratori clinici ed industriali di tutto il mondo. Inoltre, Liofilchem® realizza produzioni in OEM per i più rinomati marchi di microbiologia mondiali.





La principale novità che caratterizza tutte le maglie di questa nuova stagione è l’utilizzo di un particolare colletto, realizzato con tessuto rigido di colore bianco, che moltissime squadre inserivano nelle divise di calcio dei primi del ‘900. Altra novità presente in tutte le varianti delle divise 2020/21 è lo stile dei numeri presenti nel retro delle maglie. Lo stile “Ennerre” anni Ottanta che ci ha accompagnato negli ultimi tre campionati, è stato sostituito da una numerazione ancora più vintage, riportandoci nel fantastico mondo degli anni ‘70. La vestibilità è slim fit, il tessuto utilizzato è di tipo traspirante. Gli scudetti sono ricamati con bordatura oro brillante.





Nel retro delle maglie, sotto il colletto, è riprodotto lo stemma della Torres. Rispetta la tradizione, metà rossa e metà blu con il colletto bianco che dà un tocco di eleganza al capo. I pantaloncini abbinati sono blu con bordatura bianca nella parte bassa. A completare la divisa le consuete calze blu con fascia rossa nella parte alta. Novità per la maglia “da trasferta”, sempre a base bianca, sul davanti presenta una banda rossoblù nella parte alta andando a ricordare un completo che la Torres utilizzò nella stagione 1983/84. I pantaloncini abbinati sono bianchi con bordatura rossoblù nella parte bassa mentre le calze sono bianche con fascia rossoblù nella parte alta.





Visti i numerosi consensi ottenuti negli ultimi due anni, si è deciso di lasciare pressoché invariata la divisa degli estremi difensori. Le due maniche presentano i simboli contenuti nello stemma della Torres, una croce bianca su fondo blu e una torre bianca su fondo rosso. Le maglie dei portieri sono previste in quattro varianti: nera, verde, azzurra e gialla. Pantaloncini e calzettoni sono abbinati a seconda del colore utilizzato. Le divise sono state realizzate dallo sponsor tecnico della Torres Maps Sport.

Un'amicizia tra due presidenti, due società sportive e due regioni, la Sardegna e l'Abruzzo, nata nel segno del pallone e oggi rinsaldata da una scelta importante di collaborazione. Sarà il marchio prestigioso della Liofilchem, azienda di caratura internazionale che si occupa di microbiologia clinica e industriale, il main sponsor della Torres per la stagione 2020/2021.