Torres Calcio: arrivano Mastromarino e Giovagnini

Terzino destro, di corsa e gran fisico, Giovagnini ha già preso parte alle amichevoli pre campionato dei rossoblù. Arriva dall’ottima esperienza con la maglia del Lanusei il centrocampista classe ’99 Federico Mastromarino. Dopo due anni nelle giovanili del Cagliari, passando dall’ under 17 fino all’ under 19, nella stagione 18/19 Mastromarino si è messo in evidenza nel Guspini (Eccellenza) e dopo la prima parte di stagione è stato chiamato in serie D dall’allora allenatore del Lanusei, Gardini, per affrontare i successivi due anni in maglia verde. Il tecnico lo ha voluto con sé anche in questa avventura con la Torres e sarà parte del gruppo a disposizione per affrontare il primo impegno di campionato, in programma domani al comunale Zoboli di Carbonia alle ore 15.

Saranno a disposizione di mister Gardini già per la gara di domani due nuovi innesti under provenienti da Novara e Lanusei. Si tratta di Alessio Giovagnini, difensore classe 2002, e di Federico Mastromarino, centrocampista classe ‘99. Nato a magenta 28 aprile 2002, Giovagnini muove i primi passi nello Sparta Novara dove subito si mette in mostra tanto da essere chiamato a disputare il campionato Giovanissimi Nazionali della Juventus. Successivamente passa al Novara, squadra in cui milita per 4 anni fino alla Berretti.