DNA Dinamo: il biancoblu entra nella storia - Il 3 ottobre debutto casalingo della femminile

In occasione della prima delle ragazze di coach Antonello Restivo il club di via Roma ha pensato a una formula con due tipologie di prezzo: in ordine di arrivo i tifosi potranno scegliere il miglior posto a partire dalle tribune centrali, la biglietteria venderà i posti già distanziati nel totale rispetto delle norme preventive imposte. L’abbonamento all’intera stagione regolare avrà un costo di 100 €, gli abbonati al campionato maschile 2020-2021 che non hanno ricevuto o richiesto il rimborso delle sfide non godute nella passata stagione e gli under 12 godranno di uno sconto speciale che permetterà di assistere a tutte le partite casalinghe della Dinamo a metà prezzo, con abbonamento stagionale al costo di 50 €. Il biglietto per il singolo evento avrà un costo di € 10.





In questa stagione storica, con la Dinamo unico club in Italia a disputare la massima serie in tre diverse competizioni con pallacanestro maschile, pallacanestro femminile e basket in carrozzina, l’ufficio marketing e comunicazione del club ha pensato a uno slogan che accomunasse queste tre realtà. Così è nato il claim DNA Dinamo: tre squadre, quattro competizioni ma un solo DNA, quello biancoblu. Senso di appartenenza, orgoglio, competitività: sono questi i tratti che accomunano le squadre che si preparano ad affrontare l’undicesima stagione di LBA, la quinta di Basketball Champions League, la quinta del campionato Fipic e la prima storica della Legabasket Femminile LBF. Stessa grinta, stesso orgoglio, stessa fame: in una stagione che è già storia la società sassarese si prepara a scendere in campo nelle quattro competizioni.





L’ufficio grafica ha ideato un’immagine comune per le tre formazioni della massima serie, declinate nelle varianti femminile, maschile e Dinamo Lab: una stilizzazione del DNA con i tratti caratterizzanti della Sardegna, tra identità e orgoglio, e dettagli accurati per ogni tessera. Nella versione LBF al pantone ormai celebre sui toni del fucsia e l’immagine del capitano Cinzia Arioli e il richiamo a Eleonora d’Arborea, icona della storia sarda e figura di riferimento della cultura isolana. A partire da domani, giovedì 24 settembre ed entro venerdì 02 ottobre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la biglietteria dello Store di via Nenni, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.





I residenti fuori provincia che avessero difficoltà a recarsi negli uffici di via Nenni potranno contattare la biglietteria al numero 079280068 oppure inviare una mail ad abbonamenti@dinamobasket.com. Il cammino di Cinzia Arioli e compagne inizierà sabato 3 ottobre con la prima sfida casalinga: debutto nelle mura del PalaSerradimigni contro Battipaglia, palla a due alle 20:30. Doppia trasferta della stagione con destinazione Padova, contro San Martino, mercoledì 7 ottobre palla a due alle 20:30 e Ragusa, per la sfida contro Virtus Eirene, domenica 11 alle 18. Si torna a casa sabato 17 ottobre con la partita contro Futurvirtus, palla a due alle 20:30: nella quinta giornata sfida con Geas Basket, a Sesto San Giovanni, domenica 25 ottobre alle 18.





Il 31 ottobre a calcare il parquet del Palazzetto Campobasso, nel match contro La Molisana (palla a due alle 20:30). Appuntamento in Toscana, contro Le Mura Lucca, domenica 8 novembre alle 18: sfida con la Reyer sabato 21 novembre alle 20:30. Sabato 28 trasferta a Lecco contro Limonta Costa Masnaga con palla a due alle 21. Dicembre si aprirà con il doppio impegno casalingo: sabato 5 dicembre il match contro Empoli mentre il 12 la partita contro Broni. Penultima giornata di andata con la trasferta a Vigarano domenica 20 dicembre (palla a due alle 18) e ultima sfida del 2020 con la 13° giornata in casa contro Schio. Il girone di ritorno partirà il 3 gennaio e finirà l’11 aprile.

La Dinamo è pronta alla prima storica stagione nella massima serie della Legabasket Femminile: Cinzia Arioli e compagne non vedono l’ora di calcare il parquet del PalaSerradimigni per aprire una nuova era, quella della Dinamo in rosa. A pochi giorni dallo start della regular season, con il debutto in agenda sabato 3 ottobre contro Battipaglia alle 20:30 al PalaSerradimigni, la società di via Roma è lieta di aprire la prima campagna abbonamenti della Dinamo Femminile.