Alghero e le arti marziali: nasce I.K.M Dynamica Team X

Un ricongiungersi, dato il vecchio rapporto allievo-maestro tra Tiziano e Giovanni. Nasce cosi“I.K.M. Dynamica” con denominazione “Team X”, avvalendosi anche della forte collaborazione di Stefania China nota istruttrice di difesa personale marchiata I.K.M., specializzata in difesa personale per civili e per bambini. La China si è distinta nel vasto contesto Europeo per la sua determinazione e meticolosità dei dettagli. “I.K.M. Dynamica” aggiunge Tiziano Francesconi “è la carta vincente per fare bene, siamo 3 giovani volenterosi affermati in ambito Sportivo, lavoriamo in un club illustre e di lunga data e siamo supportati direttamente da una federazione che è l’unica operante ad Alghero ad essere riconosciuta da Israele, patria del Krav Maga.”

L’istruttore Algherese, Tiziano Francesconi decorato ad ottobre a Direttore Nazionale da una delle più importanti federazioni di Krav Maga al mondo I.K.M. (International Krav Maga) riprende ad Ottobre la sua mission di diffondere le sue conoscenze di difesa e crescita personale. In un anno difficile come il corrente, l’istruttore Algherese, potrà avvalersi di una forte collaborazione per portare avanti gli obiettivi prestabiliti per i corsi in città, nasce infatti una energica cooperazione tra il neo-direttore e Giovanni Sanna, noto maestro di arti marziali e dirigente della Dynamica Sporting Club.