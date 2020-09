Motocross: la prima gara a Tempio il 4 ottobre - Corsi di formazione per gli addetti al percorso

Sarà proprio il Moto club Città di Tempio ad aprire la stagione sportiva 2020 con l’organizzazione della gara del 4 ottobre prossimo. Grande soddisfazione da parte di tutto il sodalizio tempiese e del suo Presidente Carlo Fadda, che , dopo un periodo difficile, si rimette in moto con grande ottimismo per la ripresa dell’attività sportiva. Il Moto Club per l’organizzazione della prima gara del Campionato Regionale è supportato dal Co.Re. Sardegna che ha messo a disposizione tutte le forze in campo, ma anche dai diversi club sardi, fondamentale la collaborazione con il Moto club Bruschi Polidoro con il quale si è programmato un piano di interventi di manutenzione del Crossodromo Sergio Bruschi, nell’assoluto rispetto delle norme anticovid, per garantire la gara in sicurezza.





La brillante collaborazione avviata in occasione della stagione 2020 fra i due club cittadini rappresenta un punto di forza per lo sport motoristico nel nord Sardegna. Nel 2021 il Moto Club Città di Tempio, festeggerà il suo 60° anno di attività, e il prezioso scambio di sinergie fra moto club sardi rappresenta il miglior punto di partenza. La programmazione per il 2021 di eventi sportivi qualificati di caratura nazionale e internazionale, pone la struttura al centro del mondo sportivo delle due ruote; è utile ricordare che già nel 2013 il Crossodromo ospitò l’unica gara del Six Day di Enduro, garantendo al territorio visibilità mondiale.





In attesa della gara regionale il club tempiese ha ottenuto dal GUE Federale l’approvazione per l’organizzazione del corso di formazione regionale per addetti al percorso, figure professionali indispensabili e necessari per garantire la massima sicurezza durante le gare. Il corso di formazione si terrà a Tempio domenica 27 settembre, in collaborazione con il MC Bruschi Polidoro. Per informazioni e iscrizioni al corso di formazione regionale contattare il numero 328 475 0084

L’appuntamento con la prima gara del Campionato Regionale MX (Motocross e Minicross) è fissata per il prossimo 4 Ottobre sulla pista del Crossodromo Sergio Bruschi di Tempio Pausania. La notizia è stata confermata nel corso della conferenza online dello scorso 14 settembre, che ha visto coinvolto il direttivo del Co.Re. Sardegna FMI e i presidenti dei Moto Club affiliati. Durante l’incontro sono state gettate le basi per la ripresa dell’attività agonistica della stagione 2020 in particolare quelle relative al Campionato Regionale MX, con la conferma delle sei gare che si svolgeranno dal mese di ottobre al mese di dicembre nei diversi circuiti sardi.