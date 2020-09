I migliori cavalieri sardi a Tanca Regia - Straordinario successo di partecipanti al Sardegna Jumping Tour

Da venerdì, sempre alle 8.30, scattano il Concorso A6* con 50 mila euro di montepremi e quindi anche le selezioni per il Gran Premio 122x122 della Fieracavalli di Verona che si terrà dal 5 al 8 novembre. Tra le gare valide per Verona le C135 a fasi consecutive e mista. Domenica pomeriggio la C145 Gran Premio a due manches. Martedì 22 inizierà invece il 58° Premio Regionale Sardo con le prove per i cavalli di tre, due e un anno. Sabato 26 la finale del salto in libertà per i cavalli di tre anni. Il secondo weekend del Concorso A6* inizia il 24 e si conclude il 27 settembre.





Presenti i migliori cavalieri e cavalli sardi, più qualche ospite dalla Penisola. Tra le guest star Gianni Govoni, che ha preso parte a due Olimpiadi (Barcellona 1992 e Sydney 2000) e tre campionati del mondo (The Hague 1994, Roma 1998, Jerez de la Frontera 2002 dove è arrivato quinto), una finale di coppa del mondo a Las Vegas ed è l'unico italiano che è riuscito a piazzarsi al n° 10 della Ranking List mondiale. Altro cavaliere di prestigio internazionale il calabrese Bruno Chimirri che partecipato alle olimpiadi di Atene 2004 con Landknecht e a svariati tornei mondiali ed europei.





Il campo di gara principale è in sabbia 90x50. Le prove morfo-attitudinali dei puledri si svolgeranno nel campo in erba. Show director del Sardegna Jumping Tour è Gianleonardo Murruzzu. Presidente di giuria Milena Ambrosetti. Direttore di campo Giovanni Bussu. Speaker Carlo Rotunno. Cronometristi della sezione di Oristano. Stefano Meloni, presidente Fise Sardegna: “Raggiounto record: bloccate iscrizioni a 250 binomi altrimenti rischiavamo di non poter chiudere le gare secondo il programma. Abbiamo nomi eccezionali tra i cavalieri che arrivano in Sardegna: Gianni Govoni e Bruno Chimirri”.





Raffaele Cherchi, direttore Agris: “Dal 17 al 27 settembre Agris e quindi la Regione Sardegna insieme a Fise e Anacaad organizzano eventi ormai tradizionali nei quali il cavallo è protagonista assoluto. La formula, già sperimentata con successo, mette insieme la parte sportiva con quella allevatoriale, in modo che gli utilizzatori del cavallo possano incontrare i produttori in un medesimo contesto”. Stefano Ferranti, presidente Anacaad: “Edizione particolare con 257 cavalli, 113 puledri di 3 anni, 72 di due anni, 58 di un anno e 14 foal, un numero che fa capire la volontà degli allevatori sardi di volersi mettere a confronto anche in un anno particolare come questo”

Un clamoroso successo di partecipazione che dimostra la validità delle manifestazioni organizzate da Agris, Fise Sardegna e Anacaad (Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Anglo Arabi e Derivati) e anche la vitalità del mondo allevatoriale, nonostante la crisi acuita dall'arrivo del Covid. Si parte giovedì 17 settembre alle 8.30 con le prime gare della Finale Regionale del Progetto Sport e del Circuito Scuole Jump.