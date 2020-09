Scala Piccada: sport, spettacolo ma anche promozione

L'unico rammarico è stato quello della mancanza del pubblico che non ha potuto godere in prima persona dello straordinario spettacolo offerto dai piloti in gara.Le misure anti Covid lo impongono e anche sotto questo aspetto l'evento motoristico nazionale ha registrato una organizzazione perfetta. Presenti i rappresentanti dell’Amministrazione regionale sarda e del Comune di Alghero, oltre agli altri partner pubblici e privati dell’evento riconosciuto come valida ed efficace vetrina per l’intero territorio e la regione.





Mario Conoci, sindaco di Alghero, ha sottolineato: “Grazie all’Automobile Club e ad ACI Sport Alghero si riconferma capitale della promozione, una collaborazione che funziona e che dura negli anni, infatti tra poche settimane tornerà nella nostra città tornerà il Mondiale rally. Una promozione attraverso lo sport non solo per la nostra città ma per l’intera Sardegna”-. -“Un evento che si conferma un efficace volano per l’intera regione non solo per il territorio - ha affermato Giulio Pes di San Vittorio, Presidente Automobile Club Sassari - la nostra squadra ha reso possibile la ripartenza del motorsport in Sardegna.





Abbiamo lavorato nel pieno rispetto delle regole e della prevenzione anti COVD grazie a tutte le figure professionali che hanno contribuito a questo successo per un evento che guarda al futuro con ottimismo e fiducia”-. L'evento sportivo si è inoltre rivelato una opportunità efficace anche sul piano economico, con ricadute importanti determinate dalla presenza in città per circa una settimana del circo della velocità in salita nazionale. (g.o.)

Una straordinaria giornata di sport motoristico, di quelle che da tempo non si vedevano sui tornanti di Scala Piccada. La corsa algherese è tornata ai vecchi fasti anche sul fronte della titolazione : la cronoscala infatti era valida per il campionato italiano velocità in salita e questa dotazione ha mosso i migliori scalatori della Penisola che hanno raggiunto la Sardegna per conquistare punti per la classifica finale.