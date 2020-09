Alghero: riapre la scuola di tennis a Maria Pia

Per iscriversi, prenotare le lezioni e per richiedere ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/9739412, o inviare una e-mail all'indirizzo web tennisclubalghero@tiscali.it. Il circolo algherese punta anche ad avvicinare chi non ha mai provato a giocare a tennis. Per questo, domenica 27 settembre, organizza l'Open day: dalle 10 alle 12 e dalla 16 alle 18, il campo sarà aperto a tutti. Sia per i corsi, sia per l'Open day, è obbligatorio presentare il certificato medico non agonistico.

Il circolo algherese ha aperto le iscrizioni per la stagione sportiva 2020/21, che prenderà il via lunedì 14 settembre, sempre sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia. Dal primo giorno e fino a venerdì 25, dalle 16 alle 18, sono possibili le lezioni di prova per le nuove iscrizioni di bambini e ragazzi, a partire dai cinque anni d'età.