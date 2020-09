La mezza maratona di Caprera quest'anno sarà virtuale

Ogni concorrente dovrà avere a disposizione una App per la registrazione del file del tracciato di gara e della propria prestazione sulla distanza (Strava, Garmin, Suunto, Runtastic e simili). Ognuno potrà percorrere il tracciato più volte, inserendo nella classifica generale la miglior prestazione ottenuta. A tutti i partecipanti alla Mezza di Caprera Virtuale, allestita con il patrocinio del Comune di La Maddalena e del Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena, verrà consegnato all’interno del pacco gara, oltre alla medaglia e alla sacca sportiva, un buono sconto per l’iscrizione alla Mezza di Caprera del prossimo anno.





Sarà l’occasione per testare un tracciato che si preannuncia eccezionale e capace di accogliere migliaia di partecipanti. Al termine del periodo di gara verranno stilate le graduatorie conclusive ed è pressoché certo che chi vedrà il proprio nome sentirà crescere dentro di sé la voglia di tornare e rimettersi in gioco, ma questa volta… sul serio. Per informazioni: Asd Sportisola, tel. 347.7284654, https://sportisola.it/la-mezza-di-caprera-edizione-virtuale-2020/

E’ vero, la Mezza di Caprera esordirà nel 2021, ma intanto si potrà prendere parte alla sua edizione virtuale, in programma dal 20 settembre fino al 20 ottobre, mettendosi alla prova sui percorsi agonistici di 21 oppure 10,5 km o ancora scegliendo il tracciato di 10 km riservato al fit walking. Prendere parte alla manifestazione, assaggiando così le bellezze del posto, è molto semplice: cliccando su https://avaibooksports.com/inscripcion/la-mezza-di-caprera-maratona-virtuale/ ci si potrà iscrivere fino alle ore 21:00 del 19 settembre, al costo di 10 euro con ritiro pacco gara presso la sede degli organizzatori, oppure a 15 euro con spedizione per posta del pacco gara.