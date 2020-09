Alghero: stamane la presentazione della Scala Piccada

Riportata in auge grazie alla forte determinazione dell’Automobile Club di Sassari, che la organizza, quest’anno la cronoscalata che si disputa lungo i suggestivi e selettivi tornanti tra Alghero e Villanova Monteleone è valida come 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna. E del Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Questo certifica l’importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, anche per via della fama che la manifestazione motoristica si è guadagnata a livello nazionale, per Aci Sassari e i suoi partner, a iniziare da assessorato regionale dello Sport e Comune di Alghero.





Insieme al presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, saranno presenti il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, e il plurititolato pilota Simone Faggioli. È prevista la presenza di numerosi attori istituzionali, sociali, economici e culturali del territorio. Sarà assente il sindaco Mario Conoci che proprio ieri è stato colpito da un grave lutto familiare.

Stamane mercoledì 9 settembre alle 11 nella sede di rappresentanza del Comune di Alghero, a Porta Terra, si terrà la presentazione ufficiale della 59a Alghero – Scala Piccada, la più longeva e blasonata gara automobilistica di velocità in salita che si disputi in Sardegna, in programma dall’11 al 13 settembre. Considerato che le iscrizioni sono state chiuse lunedì 7 settembre, sarà l’occasione per conoscere i protagonisti della sfida, anche se è già certa la partecipazione di alcuni tra i più grandi specialisti a livello nazionale.