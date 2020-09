Alghero: "La Vela che unisce" - Iniziativa del Rotaract

Il ricavato verrà destinato ad una spesa solidale per la Casa della Fraterna Solidarietà di Sassari. Patrocinata dal Distretto Rotaract 2080, sponsorizzata da Acqua San Martino e Giara, con la Collaborazione del Comune di Alghero, l’iniziativa è stata accolta con successo dai 40 ragazzi che vi hanno partecipato: tra onde e risate, gli equipaggi si sono cimentati nel bellissimo sport della vela, credano tra loro nuovi legami anche di amicizia, all’insegna del lavoro di squadra, del rispetto del mare e della solidarietà verso il prossimo.





La giornata si è conclusa con un pranzo tutti insieme presso il ristorante Cohiba di Fertilia. Per vedere le foto dell’evento e saperne di più sui prossimi eventi organizzati dalle Associazioni e dalla Scuola di Vela è possibile visitare le loro pagine social Instagram e Facebook.

Domenica 6 settembre, presso il Circolo del Mare di Fertilia si è tenuto l’evento “La Vela che unisce”, organizzato dai Club Rotaract Sassari Nord e Alghero. Gli istruttori della Scuola di vela Sailing For Living hanno accompagnato per un’intera giornata i ragazzi venuti da tutta la Sardegna, insegnando loro le basi della vela, prima con una lezione teorica e poi con un’uscita in mare tutti in insieme, per una veleggiata nel golfo di Alghero.