Sport World Padel Tour: stamane la presentazione a Cagliari

Lunedì 7 settembre, alle ore 10.15 nella Passeggiata Coperta del Bastione, ingresso in viale Regina Elena a Cagliari, il presidente della Regione, Christian Solinas terrà una conferenza stampa per la presentazione del “World Padel Tour - Sardegna Open 2020” in programma a Cagliari dal 6 al 13 settembre. Interverranno l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il presidente della Federazione Internazionale di Padel, Luigi Carraro, il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.