Bruno Perra confermato alla presidenza del Comitato regionale Fip

Eletto presidente il candidato unico e presidente uscente Bruno Perra, con 69 voti su 69 aventi diritto, che ha visto rinnovato per altri quattro anni il suo mandato. Nella serata sono stati eletti anche i consiglieri e il delegati all'Assemblea generale ordinaria. Sono stati nominati consiglieri: Alessandro Muscas, Salvatore Serra, Giampiero Sechi e Luca Pala. Il delegato all’assemblea generale ordinaria è Massimiliano del Rio presidente del CMB Porto Torres eletto con 50 voti su 50.

Si sono svolte a Cagliari, all’interno del THotel , le elezioni per il rinnovo della carica di presidente del Comitato regionale della Federbasket, del Consiglio Direttivo regionale e per l'elezione dei Delegati all’ assemblea generale ordinaria per l’elezione del Presidente federale.