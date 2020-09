CRS4 e Luna Rossa, un “arrivederci” dopo sei anni di intensa collaborazione

I ricercatori del Centro hanno messo in campo la loro esperienza e le loro competenze in ambito tecnologico nelle seguenti tematiche: calcolo ad alte prestazioni, reti innovative a larga banda per la connettività diffusa a scala geografica, sensoristica, infrastruttura radio per la trasmissione dei dati per la visualizzazione in tempo reale del monitoraggio della barca durante la competizione. Giacomo Cao commenta così la collaborazione in essere: “Il CRS4 è orgoglioso di aver contribuito attraverso il proprio know-how alla preparazione di Luna Rossa in vista della Coppa America 2021. L’auspicio è che la città di Cagliari e più in generale la Sardegna tutta possano essere, in futuro, teatro di intensi allenamenti e competizioni sportive in ambito velico di rilievo nazionale e internazionale.





Queste occasioni potranno consentire al CRS4 di mettere a frutto l’esperienza maturata nel settore con un partner così prestigioso in modo da garantire un ritorno duraturo in chiave occupazionale a valle degli investimenti regionali resi disponibili”. Gilberto Nobili, Operation Manager di Luna Rossa Prada Pirelli team sottolinea: “Descrivere il CRS4 e la nostra collaborazione non è semplice. Il contributo che ci ha fornito negli anni è stato veramente importante. Abbiamo trovato qui in Sardegna, a due passi dalla nostra base, non solo delle infrastrutture tecnologiche di eccellenza, ma anche un supporto di professionisti preparati, disponibili e sempre pronti a nuove sfide. Grazie ai progetti sviluppati con il loro supporto, abbiamo potuto esplorare nuove frontiere tecnologiche e spinto noi e la barca verso nuovi traguardi prima nemmeno immaginabili. Con orgoglio posso dire che questa realtà tecnologica, forse poco conosciuta ai non addetti, merita di essere valorizzata sotto i riflettori internazionali come ‘un volto diverso’ della bellissima Sardegna”.

Il CRS4, il centro di ricerca sardo, rappresentato dall’amministratore unico, il prof. Giacomo Cao, ha salutato il team velico di Luna Rossa Prada Pirelli nella base operativa del molo Ichnusa di Cagliari, prima della partenza per Auckland, capitale della Nuova Zelanda dove a marzo 2021 si svolgerà la 36a America’s Cup presented by Prada. CRS4 e Luna Rossa Prada Pirelli team hanno in corso una collaborazione che dura oramai da sei anni, e in particolare negli ultimi due hanno operato nell’ambito di un progetto congiunto di ricerca e sviluppo, finanziato con risorse FSC 2014-2020 - “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, grazie al quale, il team velico ha potuto sperimentare tecnologie emergenti adattandole alle esigenze della nautica, per migliorare i propri risultati durante gli allenamenti per lo storico trofeo sportivo a cui, dal 1851, partecipano le imbarcazioni a vela tecnologicamente più avanzate del mondo.