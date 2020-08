Alghero: riprende la scuola addestramento della Pallacanestro Alghero

Partecipazioni impegnative per la società ma che avranno il grande pregio di dare la possibilità ai nostri ragazzi e ragazze di poter giocare da protagonisti, accelerando il loro processo di maturazione. I programmi della Pallacanestro Alghero 1986, pur senza un campionato Senior (al momento), rimangono incentrati, come sempre, e ora ancora di più, sulla formazione e crescita dei giovani del vivaio del settore femminile e maschile nella cui crescita la società crede molto culminati negli ultimi 3 anni con 3 Titoli Regionali in 3 categorie diverse. "Ora si riparte tra mille difficoltà - fa notare in una nota la Pallacanestro Alghero scuola di addestramento - ma con la consapevolezza di poter sempre dare il meglio ai nostri ragazzi.”.





Nei prossimi giorni verranno definite alcune trattative riguardanti i settori giovanili. I tecnici del settore giovanile femminile saranno Stefania Bazzoni, Martina Mannu, Viviana Carosi e nel settore giovanile maschile Antonello Muroni che si avvarrà della collaborazione di Matteo Mastropietro e di un altro collaboratore in via di definizione. Riconfermate le Dirigenti del Settore Femminile Stefania Sanna , Giovanna Succu , Silvia Oggiano e nel Maschile Silvana Castaldi e Rizzo Giovanni . Dal 7 settembre presso la Palestra PalaManchia riaprono i corsi Minibasket gratuiti per tutti i bambini e bambine che vogliono provare per la prima volta a giocare a Minibasket.





Ad accoglierli troveranno qualificati Istruttori che li guideranno con giochi mirati all’apprendimento del gioco-sport minibasket. Questi gli orari provvisori per il mese di settembre da LUNEDI’ 7 per il Settore Minibasket. Gazzelle nate 2010-2011-2012 Lun.-Merc.-Ven.dalle ore 17,30 alle 18,30 ;Aquilotti nati 2010-2011 Lun.-Merc.-Ven.dalle ore 18,30 alle 19,30 ;Scoiattoli nati 2013-2014 Mart.-Giov. Dalle ore 17,30 alle 18,30;Libellule nate 2013-2014 Mart.-Giov. Dalle ore 18,30 alle 19,30. Nelle giornate di sabato 12-19-e 26 è previsto l’OPENDAY MINIBASKET.Il tutto rispettando le normative anti-COVID 19 (per i bambini servirà autocertificazione).

La società informa che la sede sarà quella della struttura sportiva PalaManchia . Si parte il 3 settembre per il settore giovanile maschile e femminile. Dopo il rinnovo delle cariche Sociali e gli incontri con Dirigenti e Staff tecnico la società è pronta a ripartire con la 34° stagione sportiva nel rispetto delle Linee Guida e dei protocolli anti covid emanati dal governo e dalla FIP. I campionati giovanili a cui la società parteciperà saranno : nel Settore Maschile Under 18, Under 16, Under 15 Eccellenza, Under 14 ,Under 13 e Esordienti. Nel Settore Femminile: Under 16, Under 15 ( se istituito), Under 14, Under 13 e Esordienti.