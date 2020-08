Tennis Club Alghero: Agostara-Cherchi vincono il torneo su terra

L’ottima riuscita del torneo la si deve a tutti i partecipanti e soprattutto ai soci sempre numerosi in tribuna, a partire da lunedi prima giornata di gioco fino al venerdi giorno della finalissima, a seguire come sempre le premiazioni dei vincitori e finalisti, prossimo appuntamento per i nostri soci e non, torneo di terza e quarta categoria in programma dal 31 agosto fino al 13 settembre.

Dopo il grande successo del doppio giallo svoltosi qualche giorno fa’, si e’ giocato il torneo con lo stesso regolamento al campo numero 7 per gli amanti della terra battuta, il tabellone composto da 32 giocatori a numero chiuso ha visto trionfare a la coppia formata da Nicola Agostara (gia’ vincitore lo scorso anno) e Anna Carmela Cherchi, che in finale hanno battuto per 9/2 la coppia formata da Andrea Adamo e Alessandra Carboni, dopo un’ora circa di buon tennis da ambo le parti, con la maggior esperienza della coppia vincitrice a farla da padrone.