Un Drago tra i pali della Torres

Arriva dal mondo dei professionisti, di scuola Genoa e ora di proprietà del Novara, e andrà a vestire la maglia numero 1 della Torres.

Il portiere di 19 anni, 1.94 di altezza, Giacomo Drago sceglie Sassari per proseguire in una carriera in ascesa e già da oggi si è unito al gruppo in ritiro a Santa Maria Coghinas.

Per esperienza e curriculum, che, abbinati alla giovane età, ne fanno uno dei pezzi pregiati del mercato, il talentuoso numero uno era inseguito da numerosi club di C e D e da oggi è una pedina fondamentale a disposizione di mister Gardini: «Già a giugno era la squadra che mi aveva messo più dubbi in testa - le sue prime parole in rossoblù - avevo voglia di venire in una piazza come questa, dove si respira storia, e devo dire che le belle parole spese per me dal presidente sono state importanti.







Sul gruppo ho avuto subito una bella sensazione, spero di ripagare la fiducia». Nato a Genova il 9 marzo 2001, Drago si mette in luce nelle giovanili del club ligure e a soli 16 anni viene mandato in prestito al Novara per la prima esperienza professionistica fuori dalla Liguria.

Il Novara gli regala soddisfazioni e nell’Under 17 colleziona 20 presenze e prestazioni di altissimo livello che gli valgono la riconferma nel club piemontese nell’under 19.







Nel gennaio scorso riceve anche la convocazione per la gara di Coppa Italia contro la Lazio disputata all’Olimpico e colleziona in totale 20 panchine con la prima squadra.

Divenuto proprietà del Novara, nella scorsa stagione Drago è tornato al Genoa in prestito per vestire la maglia della Primavera – A rossoblù mettendo a referto 14 presenze tra campionato e Coppa Primavera fino allo stop di marzo.