Automobilismo: Dalla Pozza unico italiano nel campionato francese

La prima tappa della competizione in realtà comprende due round distinti, per far si che il tutto il Campionato possa avvalersi delle sei gare previste per poter nominare il il campione di Francia 2020. Giovanni Dalla Pozza, quarto in partenza con il numero 104, drifterà sulla sua BMW M5 ovviamente arancione, recentemente aggiornata in termini di sospensioni e differenziale, per ottenere la massima sensibilità da un mezzo che Pistulen conosce davvero bene. L’auto, sottoposta recentemente ad un accurate restyling mantiene ancora lo sterzo di serie e il peso originale. Novità anche per quanto riguarda lo sponsor ufficiale che accompagnerà Giovanni Dalla Pozza nella sua avventura in Francia: il Gruppo Caffo, tramite la scuderia LM Motorsport Racing Team.





I Risultati e la Mission solidale di Giovanni Dalla Pozza Giovanni Dalla Pozza, italiano , cittadino svizzero, vive nel mondo dei motori da 16 anni. Nel 2015 quarto nel Trofeo Coppa Italia, nel 2016 primo della sua Categoria nel Campionato Italiano; nel 2017 terzo nel Campionato Francese nella categoria LOisir e nel 2018 quinto nella categoria PRO del Campionato Francese. Giovanni Dalla Pozza non è solo un brillante pilota, è anche un dinamico istruttore riconosciuto dal Ministero degli Interni.è impegnato nella raccolta fondi a favore di due particolari associazioni: Associazione Pollicino e Associazione Famiglie SMA

Giovanni Dalla Pozza è pronto per la ripartenza con il prossimo appuntamento del 29/30 Agosto su una pista da gara. Sarà la prima tappa del Campionato Francese Drift 2020. La stagione agonistica 2019 si è conclusa per Giovanni con apprezzabili risultati nel Campionato Francese Drift,al quale ormai partecipa costantemente da quattro anni. Il 2019 lo ha visto 9° nella categoria PRO, impresa non facile per il pilota italiano che ha dovuto vedersela con i migliori piloti di caratura internazionale e 41° Nella classifica assoluta del campionato che aveva in totale 150 partecipanti . Il prossimo fine settimana Pistuleeen correrà a Croce a Ternois, su una pista lunga 800 metri complicata da tre curve per un circuito particolarmente veloce che darà del filo da torcere a tutti I protagonisti.