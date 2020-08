A Borutta gli allenatori della serie C - Per un corso di tecnica calcistica

I corsi per allenatori si sono tenuti online nel periodo di chiusura Covid-19, ora si è scelto di fare le ultime 24 ore di tecnica calcistica in presenza suddividendoli in due fine settimana sfruttando proprio l’ampiezza e l’organizzazione della struttura di Borutta che permette di rispettare in toto le linee guida sull’emergenza Covid.





I sessanta corsisti frequenteranno le 24 ore mancanti guidati dal tecnico di Coverciano Roberto Menichelli, venerdì 28 e sabato 29 e il fine settimana successivo del 4-5 settembre. Un cerchio che si chiude e premia il lavoro di Silvano Arru alla guida di Borutta.

Dopo il Camp Cagliari Calcio nel quale Borutta è riuscita nell’intento di valorizzare la struttura e i campi in erba e sintetico realizzato ai piedi della collina di Sorres, la FIGC ha chiesto alla all’amministrazione comunale di realizzare negli spazi sportivi del comune il corso UEFA C di tecnica calcistica per allenatori.