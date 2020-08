Vento de l'Alguer: Vitamina e Datenandi si aggiudicano il Trofeo Maci

Avvincente e ben partecipata la terza regata del Campionato Vento dell’Alguer 2020 – XVII Trofeo MACI svoltasi domenica scorsa con la consueta organizzazione della Sezione cittadina della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero.



Una bella giornata di maestrale e la partecipazione di oltre 30 barche hanno onorato la memoria dell’Ing. Antonio Frulio, signore del mare ed appassionato velista, indimenticato ex Presidente della Sezione L.N.I. algherese recentemente scomparso.







In acqua anche la sua Picka 2, capitanata dalla Signora Maria Angela e con un equipaggio composto al gran completo da figli, nipoti e dall’amico di sempre Antonio Usai.



Un bel maestrale di 15 nodi impegnativo e a tratti rafficato ha costretto soprattutto alcuni equipaggi meno esperti della classe “Vele bianche” al ritiro lungo un percorso misto tecnico-costiero articolato in 12 miglia nette con partenza e arrivo di fronte alla spiaggia di Maria Pia, bastone verso Punta Negra, costiera fino a punta Giglio e ritorno con andature portanti alla barca comitato.

Assente Buddhana protagonista delle prime due giornate del campionato, nella classe SPI ha tagliato il traguardo prima in tempo reale una grandissima Gagliarda di Niccolò Patetta.





A seguire distanziata solo da una manciata di secondi Luna Storta di Salvatore Soggiu, quindi Su cantu ‘e su entu di Salvatore Nurra, Keo di Gian Mario Catta e Pergentina di Alberto Satta. In tempo compensato con il Rating FIV sorprende al primo posto Vitamina di Antonello Casu, solo sesta in tempo reale, seconda Gagliarda e terza Luna Storta. Nella classe NOSPI prima all’arrivo ma solo sesta in tempo compensato Leon di Giorgio Ferraris, seconda arrivata Picka 2 di Mariangela Corrias e famiglia (V in t.c.) e terza Datenandi di Stefano Macciocu risultata infine vincitrice in tempo compensato con il Rating FIV.



Sul podio, oltre a Datenandi, secondo posto per Viva di Franco Moritto e terzo per Fallafranca di Quirico Migheli rispettivamente V e VI in tempo reale.





Sempre tra le vele bianche da menzionare infine l’impegnativa regata in solitaria condotta da Giovanni Acca con Borboleta e la prova di Albino Marini, quarto in tempo compensato con Loony.



Prossimi appuntamenti del Vento de l’Alguer il 12 ed il 13 settembre con le classiche costiere Alghero - Bosa e Bosa – Alghero, Trofeo Base Nautica Usai. Sul sito www.ventodel’alguer le classifiche del campionato aggiornate.