Sassari calcio Latte Dolce: il calendario delle amichevoli

Manca ancora oltre un mese all’esordio in campionato del Sassari calcio Latte Dolce, ma il ritmo è già alto e la concentrazione è massima.



La prima giornata di serie D è fissata per domenica 27 settembre.



Tre giorni dopo i biancocelesti esordiranno in Coppa Italia mentre domenica 4 ottobre scenderanno in campo per disputare la seconda giornata in calendario nella quarta serie italiana.



Nel mezzo, ovviamente, la preparazione.

Una preparazione calibrata e intensa, studiata e curata nel dettaglio da mister Stefano Udassi e dal suo staff tecnico.







Preparazione seguita e monitorata con attenzione dallo staff medico fisioterapico biancoceleste e cominciata ufficialmente nell’immediato post ferragosto sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori, campo che oltre agli allenamenti ospiterà anche le gare ufficiali del team.



Da ieri il gruppo si è trasferito al “Borgo degli Ulivi” di Sorso, struttura accogliente ed attrezzata che sino al 4 settembre sarà sede del ritiro.



La preparazione sarà inframezzata da numerosi test amichevoli, momenti funzionali al rodare gambe, schemi, amalgama e condizione in vista dello start della nuova avventura del Sassari calcio Latte Dolce.







Dopo una sgambata tutta in famiglia a chiusura della scorsa settimana di lavoro - in programma anche un test fra prima squadra e Juniores - il calendario dei lavori prevede nello specifico:



mercoledì 26 agosto 2020: ore 18 a Sennori vs Atletico Uri;

sabato 29 agosto 2020: ore 18 a Sennori vs Porto Torres;

mercoledì 02 settembre 2020: ore 18 a Sennori vs Ossese;

sabato 5 settembre 2020: ore 18 a Usini vs Usinese;

mercoledì 9 settembre 2020: ore 18 (campo da definire) vs Lanteri;



sabato 12 settembre 2020: ore 18 a Stintino vs Stintino;



sabato 19 settembre 2020: ore 18 a Sennori vs Sennori (da confermare).