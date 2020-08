Torres: effettuati i test sierologici - Tutti negativi

I test sono stati effettuati dal microbiologo della Liofilchem, dott. Silvio Brocco, presidente della compagine abruzzese del Pineto Calcio, che si è reso subito disponibile a venire in Sardegna nell’ambito di un'amicizia consolidata con il presidente Salvatore Sechi e da un rapporto di stretta collaborazione avviato lo scorso anno tra le due società sportive.

In assenza di un protocollo sanitario uguale per tutti, e con l’inizio dell’attività sportiva, la Torres ha deciso di effettuare i test per garantire tranquillità nel gruppo che ha iniziato il lavoro da lunedì 17 agosto a Ossi e che dal 23 agosto si sposterà a Santa Maria Coghinas per le due settimane di ritiro.