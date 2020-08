Dinamo Lab: in arrivo Alex Billy Rovatti

La Dinamo Lab è lieta di annunciare l’ingaggio del giocatore Alex Billy Rovatti per la stagione 2020-2021: classe 1995, punti 4.5 Alex arriva da Parma - sua città natale - dove ha giocato in serie B.



Ha assaggiato il parquet fin da piccolo nel settore giovanile della sua città per poi passare, all’età di diciassette anni, nella prima squadra: per sei stagioni consecutive ha vestito la maglia della GiocoParma, avversaria ormai storica della Dinamo Lab.

In un gioco di corsi e ricorsi Rovatti ha avuto come allenatore Massimo Bisin, oggi responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Banco di Sardegna.







Atleta votato al lavoro e al sacrificio, rapido nell’esecuzione dei giochi, Billy sa sempre come rendersi utile in difesa e in attacco, dimostrandosi generoso a rimbalzo ed estremamente disponibile dentro e fuori dal campo.

“Il mio sogno nel cassetto era iniziare una carriera da professionista - racconta Alex - quando è arrivata la chiamata della Dinamo Lab sono rimasto spiazzato e allo stesso tempo lusingato.



Sono felice di vivere il mio primo anno da professionista proprio a Sassari, con una società come la Dinamo: non vedo l’ora di iniziare”.