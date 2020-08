Confermato lo staff medico del Sassari calcio Latte Dolce

Anche il prossimo campionato, coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal dottor Marco Corda, a vegliare e vigilare sulla salute del team sarà il dottor Pierpaolo Porqueddu: esperienza, disponibilità e competenza al servizio dei giocatori e del progetto. A capitanare lo staff fisioterapico sarà invece ancora una volta Gianluca Delrio (Fisiomed Sassari) con Antonio Pirino e Piervittorio Delprete a coadiuvarlo e garantire supporto agli atleti e presenza in tutte le fasi della preparazione pre stagionale, del lavoro settimanale e delle trasferte in calendario.





Una sinergia fondamentale, quella attivata e ribadita, funzionale al corretto sviluppo della stagione calcistica. Una squadra d’eccellenza fatta di eccellenze, che ha accettato ancora una volta con entusiasmo la sfida, ha saputo fare gruppo con il resto delle componenti del progetto Sassari calcio Latte Dolce e dare il suo prezioso contributo alla causa.

Squadra che convince non si cambia, si riconferma. In vista dello start della stagione di serie D 2020 // 2021 la società biancocelesti ha scelto con convinzione di riconfermare in blocco la fiducia allo staff medico e fisioterapico a supporto della squadra e dello staff tecnico capitanato da mister Stefano Udassi.