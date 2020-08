Alghero - Scala Piccada: aperte le iscrizioni per la cronooscalata

Un evento sportivo importante nel rilancio della Regione come ha riconosciuto l’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna. Gli organizzatori hanno perfezionato degli accordi per le agevolazioni sui trasporti navali, andata e ritorno, per quanti vorranno raggiungere la Sardegna in occasione della competizione tricolore. Le modalità per accedere alle agevolazioni sono disponibili on line sui siti scalapiccada.it e acisport.it , dove vi sono anche tutti i moduli e le informazioni che riguardano la gara sarda.





Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data della presentazione ufficiale dell’edizione numero 59, quando il Presidente dell’Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, unitamente alle amministrazioni, cittadine, provinciali e regionali, con l’Assessorato allo Sport a capofila, alla Fondazione Alghero ed alla Camera di Commercio di Sassari, riveleranno i particolari della tre giorni sarda e parleranno dell’efficace collaborazione tra l’evento sportivo e tutte le realtà del territorio che hanno portato a diverse iniziative per promuovere l’intera regione, anche in un periodo in cui per la prevenzione del rischio covid, il pubblico potrà seguire la gara attraverso i mezzi di informazione.





Tra le maggiori iniziative promozionali, senz’altro la realizzazione di “Casa Sardegna”, il villaggio che sarà allestito ad Alghero dove ammirare e scoprire tutte le peculiarità della Sardegna e soprattutto degli esclusivi e ricercati Prodotti Sardi, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio sassarese. In tanti, dopo l’apertura del CIVM, hanno dichiarato di voler essere presenti ad Alghero. Tutte e info sono disponibili su www.scalapiccada.it .

Sarà possibile aderire fino a lunedì 7 settembre alla competizione dall’Automobile Club Sassari che dal 11 al 13 settembre sarà 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna e del TIVM nord e sud. Attive le agevolazioni per i trasporti in nave L’avvicinamento alla 59^ Alghero - Scala Piccada si fa più intenso con l’apertura delle iscrizioni che procederà fino a lunedì 7 settembre. La gara organizzata dall’Automobile Club Sassari è 4° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà doppia validità per le serie cadette, Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.