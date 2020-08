Dinamo Lab: arriva Daniele Magri

Pugliese doc, ha debuttato con il Lupiae Team Salento di Lecce, per poi approdare in serie B lo scorso anno a Reggio Calabria, stagione interrotta dall’emergenza Covid-19. A Sassari Daniele ritrova il suo compagno di squadra Valerio Quaranta: il giocatore pugliese si presenta alla corte di coach Mensch con la voglia di crescere, imparare dai compagni più esperti e guadagnarsi minuti sul parquet.





Le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoblu: “Sono felicissimo ed è un onore poter giocare per un club di serie A _afferma Daniele_, dopo l’esperienza della passata stagione avevo pensato di restare in Puglia ma quando arriva una chiamata come quella della Dinamo Lab non si può certo rifiutare. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare: ho voglia di imparare il più possibile e ritagliarmi i miei spazi”

Non si ferma il mercato della Dinamo Lab: la società è lieta di annunciare l’ingaggio del giocatore Daniele Magrì, lo scorso anno a Reggio Calabria in serie B. Classe 1988, punti 1.5 Daniele è originario di Mesagne, in provincia di Brindisi: ha mosso i primi passi nella pallacanestro da bambino per ritrovare, dopo un incidente di percorso, la passione per la palla a spicchi tre anni fa, quando si è avvicinato al basket in carrozzina.