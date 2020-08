Nasce Dinamo Communication

Ad oggi Dinamo ha come punto di riferimento il sito dinamobasket.com, che conta 2 milioni di utenti unici in un anno solare, con sezioni consultabili in tre lingue, aggiornamenti e restyling costanti verso le nuove frontiere user friendly, l’house organ Dinamo Mania distribuito durante le partite casalinghe e interamente autoprodotto dall’ufficio comunicazione, marketing e grafica del club, con 50mila copie distribuite e interamente consultabile in formato digitale, i canali social su tutte le piattaforme - Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e Linkedin - che proiettano Sassari al 2° posto nel panorama italiano e al 17° in Europa con oltre 250k follower totali.





Last but not least fiore all’occhiello della comunicazione biancoblu è la Dinamo TV, prima web tv tematica della serie A italiana, premiata agli LBA Awards 2019 come miglior progetto: la tv biancoblu ha totalizzato 7 milioni di visualizzazioni con quasi 1500 video autoprodotti, con un incremento nel lockdown grazie al palinsesto ad hoc ideato per intrattenere tifosi e appassionati. Le piattaforme della comunicazione biancoblu raccontano ogni giorno, 365 giorni l’anno, il mondo Dinamo in tutte le sue sfumature: dalla Dinamo maschile, alla Dinamo Lab di basket in carrozzina, alla neonata squadra femminile, insieme alle giovanili, le attività della fondazione, del marketing, Club House e Dinamo Store.





Un universo variegato e complesso, che porta avanti i principi fondanti della società del presidente Stefano Sardara a partire dal mantra Ca semus prus de unu giogu, in un cammino di crescita proiettato verso l’eccellenza e l’innovazione. A partire da oggi la realtà biancoblu si arricchisce con Dinamo Communication, un periodico di informazione sportiva. Sarà il comune denominatore di Dinamo TV e Dinamo Mania, per approfondire le diverse realtà del mondo Dinamo, della Sardegna e dello sport. Offrirà, inoltre alle aziende nuove interessanti opportunità di investimento. Dinamo Communication è una testata giornalistica iscritta nel registro della stampa presso il tribunale di Sassari.





Direttore responsabile è Rosario Cecaro, giornalista professionista che ha lavorato per circa 30 anni alla RAI, nelle redazioni di Cagliari e Sassari, al TG2 sport e al GR2. In precedenza aveva lavorato nel quotidiano La Nuova Sardegna. Un innesto di grande prestigio nell’organigramma del club, attualmente docente universitario Rosario Cecaro è anche uno dei dieci soci fondatori che nel 1960 diedero vita alla Dinamo e rappresenta il collante perfetto tra passato, presente e futuro del club.

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare la nascita di Dinamo Communication: dopo dieci anni di perpetua crescita nel raccontare l’universo biancoblu in tutte le sue sfaccettature, in un percorso in continua evoluzione, nasce il nuovo progetto della comunicazione del club. Dall’approdo nella massima serie nel 2010 alla vittoria dei sei trofei che hanno proiettato Sassari nelle principali ribalte italiane ed europee, la società di via Roma ha sempre perseguito una comunicazione interattiva e all’avanguardia, utilizzando le piattaforme più attuali e complete.