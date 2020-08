Dinamo Femminile: Play-guardia piemontese all’esordio nella massima serie

Carriera. Inizia a giocare all’età di cinque anni nella sua città, a Galliate, ma cresce e si forma in Lombardia a Vittuone con cui disputa le finali nazionali giovanili per quattro anni consecutivi. Negli stessi anni arrivano le convocazioni con le nazionali di categoria, nell’estate 2018 gioca sia l’Europeo Under16 che Under18 a Udine ben figurando in maglia azzurra. Firma per la stagione 2018-19 con Orvieto in A2 dove chiude l’annata con una media di 8 punti, 2.9 rimbalzi e 2.2 assist a partita, ora è pronta a debuttare in maglia sassarese nella massima serie femminile.

“Chiara sarà una pedina importante in uscita dalla panchina, porterà intensità e fisicità difensiva e cambi di ritmo importanti” - racconta coach Antonello Restivo spiegando la scelta societaria - “E’ una giocatrice che ho voluto fortemente, il suo passato nelle nazionali giovanili parla da solo, siamo sicuri sarà pronta per l’esordio in A1”.