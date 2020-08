DinamoLab: Da Reggio Calabria arriva il veterano punti 2 ex Battipaglia, Giulianova

“Ho scelto Sassari perché nel momento stesso in cui mi hanno parlato del progetto sono rimasto molto colpito _sono le prime parole da giocatore della Dinamo Lab_, Sassari è una società ambiziosa che in questi anni ha fatto bene e porta avanti un progetto molto interessante: sono contento ed entusiasta di farne parte e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. Dopo quattro anni in serie B sono felice di tornare nella massima serie: lo faccio con una società seria e strutturata come la Dinamo Lab e ho la fortuna di ritrovare due ex compagni di squadra come Cosimo Caiazzo, con cui ho giocato a Battipaglia, e Leandro De Miranda con cui eravamo insieme a Giulianova. Non vedo l’ora di iniziare”.

In carriera ha disputato una finale scudetto e due Final Four Scudetto con la maglia degli Amicacci Giulianova, in Abruzzo ha anche assaggiato le competizioni europee. Approda in Sardegna dopo due anni a Reggio Calabria in serie B, precedentemente nelle file di Termoli: a Sassari Valerio ritrova come compagno di squadra Cosimo Caiazzo, suo concittadino, e il capitano della nazionale brasiliana Leandro De Miranda, suo compagno di squadra in Abruzzo.