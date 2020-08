La Vela Latina sfida il Covid spiegando le vele nel Golfo di Alghero

La Sezione algherese della Lega Navale Italiana presieduta da Franco Carossino, ha costituito tra i suoi associati il Gruppo Vela Latina, con maestranze, armatori ed equipaggi di riconosciuta esperienza e competenza come Michele Mura, Giovanni Chessa, Antonio Peru ed altri con lo scopo di conservare, diffondere e trasmettere alle nuove generazioni l’arte, la cultura e i valori espressi da queste affascinanti imbarcazioni. Come “Annina” un gozzo centenario che il Gruppo Vela Latina sta restaurando e tornerà a far mostra della sua sorprendente bellezza nella regate del 2021.





La programmazione delle manifestazioni e rapporti con le marinerie di vela latina è stato affidato a Francesco Franceschini. Domenica 9 agosto, dopo la registrazione degli armi, alle 10:30 il briefing degli armatori e alle ore 12 in mare l’avviso di partenza della prima delle due prove in programma. Alle 18 la premiazione. Informazioni, moduli e iscrizioni via web sul sito www.ventodelalguer.it. Iscrizioni via fax al 079984993.

E’ la prima manifestazione in Italia riservata agli armi tradizionali di vela latina quella organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Consorzio del Porto di Alghero e l’Associazione AIVeL in quest’anno sconvolto dal COVID. In palio il Trofeo del Corall – memorial Franco Gallo. Alla flotta dei gozzi, e delle lance di stanza nel nel golfo di Alghero si aggiungeranno imbarcazioni provenienti dalle marinerie di Bosa e Stintino; altre sono attese da Porto Torrese, Castelsardo e Olbia.