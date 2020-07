Sport Open Day per micro ed esordienti alla Torres

Riparte con il primo Open Day, riservato alle annate dal 2008 al 2015 la stagione sportiva della Scuola Calcio Torres. L'appuntamento è per venerdì 31 luglio, alle ore 18, al Centro Sportivo Monte Oro di Sassari (Località Scardacciu). Il raduno rossoblù riguarda le categorie che vanno dai Micro Micro agli Esordienti e sarà concentrato in una giornata all'insegna del divertimento e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. Per avere tutte le informazioni utili per partecipare si possono chiamare i numeri: 329 7388102 - 392 8246134