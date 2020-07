Dinamo Banco di Sardegna femminile: Firma Giovanna Pertile

Prende forma la Dinamo Femminile che piazza il primo colpo di mercato della sua storia. Giovanna Pertile è ufficialmente la prima firma della stagione 2020-21, esordio assoluto nella Lega Basket Femminile per il club biancoblu. Originaria di Venezia, nata il 29 maggio 1992, può giocare negli spot di 2 e 3.



Sa leggere gli spazi e giocare senza palla, pronta a farsi trovare sugli scarichi è brava nella lettura delle situazioni e in campo aperto.



Approda a Sassari dopo aver giocato l’ultima stagione in Sardegna, al San Salvatore Selargius, sotto la guida di coach Antonello Restivo.







Ed è proprio il coach della Dinamo in rosa a raccontare che tipo di giocatrice è Pertile: “Gli ultimi anni sono stati per Giovanna molto positivi, prima la finale di A2 e poi la scorsa annata a Selargius, la migliore della sua carriera a livello statistico.



E’ una ragazza uscita dal vivaio della Reyer, che ha preso parte a tutte le nazionali giovanili, il suo processo di maturazione è stato rallentato da un brutto infortunio ma ora possiamo dire che è una giocatrice d’impatto ed importanza all’interno della squadra”.







Carriera.



Ala ventottenne di 182 centimetri, Giovanna cresce nelle giovanili della Reyer Venezia ed è proprio in Veneto che vive le prime esperienze cestistiche.



Dal 2009 al 2011 fa parte del progetto della Federazione “College Italia”, manda a referto quasi 12 punti e 6 rimbalzi di media a partita nella prima stagione a Roma.



Torna nella sua città natale e in maglia orogranata è protagonista della cavalcata che porta la Reyer alla doppia promozione dalla B1 all’A1, le ottime prestazioni portano in casa Pertile il titolo di MVP e miglior giovane della A2 nella stagione 2012-13.







L’annata successiva parte nel migliore dei modi con l’esordio nella massima serie italiana ma dopo appena sei partite un brutto infortunio al ginocchio la costringe a rimanere fuori dal parquet per tutto il campionato 2013-14.



La carriera di Giovanna riparte da Trieste, poi le esperienze a Umbertide e Torino prima di fare ritorno in Veneto e giocare tra le file dell’Alpo Villafranca.



Nell’estate 2019 sceglie Selargius per proseguire il suo percorso, guidata da coach Restivo si mette in mostra al San Salvatore e in 20 partite ha una media di 14 punti e 4 rimbalzi.