In Sardegna la nazionale italiana di Badminton

L’impianto può accogliere oltre 700 persone nelle tribune, mentre nel parquet sottostante sono tracciati sette campi che consentono la disputa in contemporanea di altrettante partite. il Badminton è uno sport olimpico dal 1992. Molto diffuso nei paesi dell'estremo oriente e del nord Europa, è sempre più praticato anche nella versione all'aperto “Air Badminton”, in paesi nei quali non ha una tradizione consolidata, grazie alle caratteristiche che lo rendono molto adatto ad una pratica già in ambito scolastico. I diciannove atleti presenti a Maracalagonis sono Enrico Baroni, Gianmarco Bailetti, Fabio Caponio, Martina Corsini, Katharina Fink, Carl Fredholm, Alessandro Gozzini, Giovanni Greco, Yasmine Hamza, Judith Mair, Matteo Massetti, Chiara Passeri, Emma Piccinin, David Salutt, Gianna Stiglich, Kevin Strobl, Giovanni Toti, Alessandro Vertua e Luca Zhou. Gli azzurri poi voleranno in Alto Adige, a Malles in Val Venosta, dove concluderanno la loro preparazione in vista della ripresa dell'attività agonistica.





Il Pala 3A Arborea - MaraBadminton per l'occasione diventerà un vero e proprio campus sportivo poiché, nello stesso periodo, andrà a conclusione il Campo estivo Sportivo già iniziato lo scorso primo luglio, con la partecipazione di giovani studenti provenienti da varie scuole del territorio. I ragazzi e le ragazze potranno conoscere i campioni della nazionale ed interagire con loro nel rispetto delle separazione degli spazi tra le due diverse attività e con l'applicazione delle rigorose norme di sicurezza previste per la prevenzione del COVID-19. Il campo estivo prevede la pratica di discipline sportive prevalentemente all'aperto (air Badminton, green volley, attività motoria di base), indoor (Badminton) e dell’inglese. Il legame tra il Badminton e la Sardegna è ogni anno più forte anche grazie all'impegno del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Francesco Feliziani, che da sempre dedica attenzione alla promozione dello sport a scuola.





È stato lo stesso Feliziani, in collaborazione con il comune di Maracalagonis e con l’allora sindaco Mario Fadda, a impegnarsi nel recupero del palazzetto dello sport, attraverso la costruzione di un modello innovativo di collaborazione tra diversi soggetti istituzionali, per favorire la pratica sportiva del badminton a scuola e poi consentirne la prosecuzione extrascolastica in un luogo attrezzato per ospitare anche manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale. Non è mai mancata, dopo la scomparsa del Sindaco Fadda, la proficua collaborazione del Comune di Maracalagonis per la continuazione dell’importante progetto, unico in Italia. Tale modello è scalabile e replicabile in diverse realtà territoriali e per sport diversi in presenza delle necessarie condizioni.





La rilevanza di quanto si sta realizzando a Maracalagonis è testimoniato dalla prevista presenza della Vice Ministra del Ministero dell’Istruzione, On. Anna Ascani che, in visita istituzionale in Sardegna il 29 luglio, prima di incontrare i componenti del Tavolo Regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21, si recherà nel Palazzetto dello Sport di Maracalagonis e potrà salutare gli studenti e la Nazionale Italiana Badminton in un bellissimo contesto di integrazione tra l'attività sportiva scolastica e quella agonistica di altissimo livello. Durante la permanenza della Nazionale Badminton saranno organizzate anche varie attività promozionali tra le quali assume particolare rilevanza la realizzazione di vari video in luoghi particolarmente significativi di Cagliari per diffondere maggiormente la conoscenza del badminton in versione indoor e outdoor e per promuovere la Sardegna e Cagliari in particolare, come luoghi particolarmente propizi per la pratica sportiva sana e diffusa.

Da oggi, 27 luglio, al 9 Agosto la Nazionale Italiana di Badminton ha scelto la Città Metropolitana di Cagliari come sede per uno degli allenamenti collegiali in programma prima della ripresa dei Campionati e dell'attività Internazionale che nel 2021 culminerà con i Giochi Olimpici. Gli azzurri, guidati dal direttore tecnico Arturo Ruiz e dagli allenatori Javier Gallego, Lorenzo Pugliese e Wisnu Putro, si alleneranno infatti nel "Pala 3A Arborea - MaraBadminton", il più grande impianto d’Italia specificamente dedicato al badminton e unica struttura in Sardegna attrezzata permanentemente per una disciplina sportiva che oggi è la terza più praticata nel mondo.