Alghero: passo falso della Catalana Baseball - Domenica partita casalinga a...Li Punti

Meglio di lui il closer nettunese Alessio Tomei, con 3 K e nessuna base su ball. In fase offensiva si è rivista la forza delle mazze catalane con 13 battute valide (contro le 9 totali dell’Academy), 3 delle quali realizzate dall’interbase Riestra e altrettante dall’esterno Contini. Tuttavia i laziali sono riusciti sul finale a segnare due punti con Venditti e Ludovisi, mantenendo a zero gli algheresi nel nono parziale. La seconda partita ha visto l’ottima prova di Antonio Contini, lanciatore partente capace di realizzare 4 strike out in ben 7 inning lanciati, aiutato da un’attenta difesa e dalle battute valide di Domenico Pascale, impiegato come catcher e di Alessio Columbu. Al quinto inning la Catalana conduceva l’incontro sul 5 a 1, ma i nettunesi hanno messo a referto la bellezza di 6 punti negli ultimi 3 inning, concretizzando la massima dell’ex New York Yankees Yogi Berra “Non è finita, finchè non è finita!” (It ain't over 'til it's over).





L’Academy ha poi approfittato del calo di concentrazione del rilievo Zidda che, salito sul monte per chiudere la partita, ha realizzato 6 basi su ball e 3 strike out. Softball – Giornata storta anche per le ragazze della Catalana Softball, che ad Orgosolo, contro la Metropolitan hanno perso nettamente con i punteggi di 12 a 2 e 13 a 3. Tra le fila della compagine algherese, allenata da Antonello Foddai, Silvia Pala e Gianluca Sotgiu, figurano alcune atlete che si sono affacciate al mondo del softball da qualche mese e che, con grande tenacia e divertimento, cercano di migliorare – partita dopo partita – la loro prestazione personale. Il gruppo è molto coeso e le veterane sono attente a sostenere i nuovi ingressi con un lavoro sinergico durante gli allenamenti. I prossimi appuntamenti vedono la Serie B maschile impegnata in “casa”, sul diamante sassarese di Li Punti, Domenica 26 Luglio ancora contro l’Academy Nettuno, mentre il Softball osserverà un turno di riposo.

Bella, ma sciupona. Così si potrebbe descrivere la squadra di baseball della Catalana Alghero che nel doppio confronto con l’Academy Nettuno ha condotto entrambi gli incontri sino agli ultimi inning, facendosi raggiungere e sorpassare di misura dagli avversari. Cinque a quattro e sette a sei i due punteggi finali, che lasciano l’amaro in bocca alla compagine allenata da Villalobos per due vittorie “gettate alle ortiche”. Gli algheresi restano quindi a zero punti, ma il campionato è ancora lungo e ci sarà tempo per crescere e recuperare. In Gara 1 il dominatore del monte di lancio è stato il bianco-blu Yovany D’Amico, capace di eliminare da solo 5 battitori e regalando solo 2 basi su ball in 6 inning lanciati. Bene anche Nicola Zidda che ha chiuso la partita con 2 strike out e 2 basi su ball in due riprese.