Alghero: i "tigrotti" del baseball nuovamente in campo

Ora, pur nel rispetto delle norme sulla sicurezza per il contenimento del virus, sembra che tutto sia tornato quasi alla normalità: il campionato, per l’under quindici sempre in collaborazione nel progetto Alghero con la collaudata collaborazione con la Catalana baseball del presidente Salvatore Meloni, anche se in ritardo, è iniziato la scorsa settimana e questi ragazzi, con la grinta e l’energia che li contraddistingue, hanno portato alla città di Alghero, due vittorie contro gli avversari di Sassari, che nel frattempo, hanno costituito una nuova società sportiva: la Black Sheep.





Questa nuova società sassarese può vantare bambini motivati ed appassionati di baseball, famiglie affiatate e coese nel sostenere il nuovo progetto sportivo e allenatori motivati che dedicano prezioso tempo a questi ragazzi; mentre nel campionato under 12 la squadra tigri floricoltura Dimarco ancora non è scesa in campo, e a breve comincerà la sua stagione agonistica. Per tutti gli interessati, appassionati e sostenitori, la società Tigri Baseball sarà lieta di accogliere i visitatori al campo di Maria Pia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle h 17.00 alle h 20.00 Le tigri baseball di alghero aprono le iscrizioni! Per i bambini e ragazzi che vogliono provare.

Il forte desiderio di riprendere a lanciare, battere e correre sull’erba con i compagni di squadra, ha regalato ai ragazzi delle Tigri Baseball una nuova carica in questo campionato appena iniziato. Dopo i mesi in cui tutto si è fermato, la volontà di Tore Cherchi e Nunzio Floris, era quella di riportare i bambini al campo di baseball, di colorare il prato con le nuove divise, di sentire ancora il rumore metallico della mazza che colpisce la pallina, di sentire chiacchierare e ridere sotto il sole. Questa era anche la volontà dei nuovi allenatori Guiellmo Ocando e Gary Villalobos che erano arrivati dal Venezuela proprio pochi giorni prima del lockdown e che, tristemente, non avevano fatto in tempo a conoscere le squadre che erano venuti ad allenare mettendo a disposizione la loro lunga esperienza in campo.