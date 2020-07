Marco Pinna nuovo preparatore atletico della Torres

Entrerà nello staff del tecnico Aldo Gardini e del vice Manuel Moro per la stagione 2020/2021.



Marco Pinna vanta una lunghissima esperienza in diverse discipline sportive (calcio maschile e femminile, handball, basket) e torna in rossoblù dopo una brevissima parentesi nel campionato 2016/2017: «Era una sfida allora molto difficile e in due mesi non fu possibile ristrutturare tutto ma oggi è tutta un'altra storia – le sue prime parole in rossoblù.



La Società mi ha chiamato e non me l'aspettavo perché ho tanta motivazione e voglia di lavorare ma non volevo farlo nell’approssimazione.







Ho visto invece un progetto serio, brillante, lungimirante, pluriennale, e poi parliamo di Torres e non ho avuto dubbi a dire subito di sì. Sarà impegnativo, certo, ma agli allenatori piace il confronto, mettersi alla prova, in ambito agonistico è sempre così e non mi spaventa.



Sono pronto, presto potrò conoscere il mister e organizzare il lavoro secondo team, così come si deve, e non vedo l'ora di iniziare».



Diplomato Isef e con un passato da atleta, Marco Pinna ha portato avanti parallelamente l'insegnamento nelle scuole in Scienze Motorie.



E’ stato componente dello staff tecnico Provinciale del CONI dal 1979 al 2012, mentre dal 1998 al 2009 è stato responsabile regionale, settore scuola, per la Federazione Italiana Handball, e due volte è stato referente regionale come preparatore fisico territoriale.







Dal 1997 è docente formatore per la Federazione di pallacanestro e dal 2012 coordinatore provinciale del Coni per il settore scuola. Preparatore atletico della Dinamo Banco di Sardegna per 28 anni, nel suo lungo curriculum le collaborazioni con la Mercede Alghero (A2 femminile), Safisarda Porto Torres (C1 maschile), Balai Porto Torres (B femminile) e Santa Croce Olbia (B1) per quanto riguarda il basket, mentre nella pallamano ha curato la preparazione di Chirmed (A1 femminile e coppe europee), pallamano Sassari e Jchnusa maschile.



Nel calcio ha lavorato diversi anni anche con la Torres femminile, l'Atletico Uri, l’Usinese e l’Alghero.