Sassari calcio Latte Dolce: colpo di mercato dalla Lituania

Benvenuto a Kajus Urbietis, portiere fuori quota nato l'8 aprile del 2001 a Šiauliai (Lituania), reduce dalla promozione in Lega Pro dopo il campionato giocato a difesa della porta del Matelica e considerato uno dei prospetti più interessanti fra quelli appartenenti alla sua classe d'età - a livello europeo - con ancora ampi margini di miglioramento in prospettiva.

Il Sassari calcio Latte Dolce piazza il colpo di mercato.







La società chiude una trattativa importante e complessa, regalando alla sua rosa quello che per gli addetti ai lavori è stato il miglior portiere della serie D 2019-'20: 185 cm di altezza, nazionale under 19 lituano, 24 partite disputate, 15 reti incassate e alcune parate da vero fuoriclasse che lo hanno proiettato all'attenzione di società, tecnici e osservatori di mezza Italia. Kajus Urbietis ha però scelto il Sassari calcio Latte Dolce, pronto ad accettare una nuova e suggestiva sfida.







Il ragazzo è attualmente in Lituania, arriverà in Sardegna entro fine mese e inizierà a vivere la sua avventura in maglia biancoceleste, agli ordini di mister Stefano Udassi e del preparatore dei portieri Mario Pompili, al fianco dei suoi nuovi compagni di squadra e al “collega” di reparto Pierpaolo Garau.

Il tutto a caccia di nuove soddisfazioni e all'inseguimento di nuovi traguardi.