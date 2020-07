Andrea Fadda: tra studio e sport con la maglia della Torres

Un altro 2002 importante per andare ad infoltire la pattuglia di under che sarà a disposizione del tecnico: «Mi è sempre piaciuta la Torres e ho sempre sognato di giocarci – le sue prime parole in rossoblù – e la decisione l’ho presa molto velocemente. So che questa Società mi può dare tanto, sia sotto il profilo sportivo sia caratteriale e ho moltissima voglia di allenarmi e di conoscere i nuovi compagni. Paura? No perché questa è una opportunità per me e potrò imparare tanto da tutti e dal tecnico; mi impegnerò per riuscire a mettermi in evidenza, anche con la maglia della Torres».





Abile nella protezione della palla, nel tiro da fuori, ambidestro, implacabile sotto porta e avvezzo ai gol di testa, molti dei quali arrivati allo scadere, Fadda dovrà districarsi tra studio e sport nel suo ultimo anno al Liceo Canopoleno di Sassari: «Alla Torres c’è moltissima concorrenza, conosco alcuni ragazzi e sono tutti fortissimi ma il mio sogno è di poter scendere in campo e aiutare la squadra, segnare ed esultare insieme con il pubblico. I sacrifici fanno parte della nostra vita di calciatori e ai miei sogni in campo devo unire gli impegni scolastici. Sarà un anno impegnativo ma dopo tutto questo tempo di stop non vedo l’ora di iniziare. L’obiettivo è sempre migliorarmi, nella vita e nello sport»

Punta di 182 centimetri per 74 chili, nella stagione appena trascorsa Fadda prima ha trascinato al primo posto in classifica la Juniores del Valledoria, con 37 reti siglate, e poi si è guadagnato la prima squadra nel campionato di Promozione mettendo a segno 5 gol, 4 in campionato e 1 in Coppa Italia. Uno score che non era passato inosservato ai dirigenti rossoblù, così come le sue doti di centravanti di fisico e potenza.