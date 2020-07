Amaro esordio della Catalana Baseball Alghero

Inizia in salita il campionato della Serie B di baseball che vede protagonista la squadra algherese della Catalana.



Nella duplice sfida contro il Grosseto i bianco-blu hanno tenuto testa ai toscani in Gara 1, perdendo nel finale per 4 a 2, mentre sono stati nettamente sconfitti nel secondo incontro per 17 a 7.



Il manager venezuelano Villalobos ha schierato nella prima partita l’esperto lanciatore Yovany D’Amico assistito a casa base dal ricevitore Juan Carlos Schoch.





La prima base è stata difesa da Domenico Cugia, mentre la seconda da Andrea Ruggiu. In terza è ritornato titolare il giovane Junior Cabrera che ha condiviso il lato sinistro del diamante con l’interbase Francisco Riestra.

L’area esterna è stata affidata ad Antonio Contini (a sinistra), Alessio Columbu (al centro) e Alessio Salaris (a destra).



Grazie alle prestazioni impeccabili dei lanciatori di entrambe le formazioni la partita si è ancorata sullo zero a zero sino al 4° inning.



A passare in vantaggio è stata la Catalana, immediatamente raggiunta dai toscani che sono stati capaci di segnare altri tre punti tra l’ottavo e il nono inning. In fase offensiva le mazze degli algheresi non hanno realizzato granchè, se non un triplo di Columbu e un doppio di Riestra.







A Yovany D’Amico si sono succeduti sul monte di lancio il mancino Gioele Casu e l’iglesiente Simone Puddu. In Gara 2 è stata schierata la stessa formazione inserendo come lanciatore partente Nicola Zidda e offrendo il ruolo di battitore designato a Yovany D’Amico che, al termine dell’incontro, risulterà essere il migliore dei suoi con 2 battute valide.

La partita si è sviluppata subito bene per gli algheresi che, al secondo inning, conducevano la partita per 6 a 2 per poi subire 10 punti nelle successive quattro frazioni di gioco.



Un po’ impreciso il pitcher algherese Zidda che, pur siglando 4 strike out in 4 inning, ha messo a referto ben 7 basi su ball, sostituito poi da Simone Puddu (2 SO e 2 BB) e dal redivivo Fabrizio Adelmi (1 SO e 1 BB).





Per il Grosseto importante l’inserimento al quinto inning del lanciatore Niccolò Cinelli che ha eliminato ben 7 battitori. La Gara 2 è stata anche l’occasione per Villalobos di effettuare tante sostituzioni facendo calcare il terreno di gioco anche ai più giovani.



Terreno di gioco alternativo, teniamo a rimarcare, perché per la prima volta, dopo 45 anni di gloriosa attività sportiva, la Catalana è costretta a giocare a Sassari, grazie ad un accordo con la Yellow Team, in quanto il diamante di Maria Pia non presenta le caratteristiche strutturali adeguate alle norme post Covid.







Softball - Nel pomeriggio di Domenica 12 Luglio si sono disputate, sul diamante algherese, anche le prime due gare del campionato regionale di Serie B Softball.



La Catalana ha giocato contro le rivali del Cagliari vincendo la prima partita per 9 a 2 e perdendo la seconda con il punteggio di 14 a 4.

Commovente, prima del play-ball, il ricordo della Manager Monica Drago, scomparsa recentemente, che aveva contribuito, negli ultimi anni, a riportare la disciplina femminile ad Alghero.

I prossimi appuntamenti, previsti per Domenica 19 Luglio, vedono la Serie B maschile impegnata nel doppio incontro con la Nettuno Academy sul diamante laziale, mentre le ragazze disputeranno le due partite a Orgosolo contro la Metropolitan.