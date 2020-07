La ASD Esercito Brigata Sassari diventerà Accademia della Torres

Ora miglioriamo la nostra offerta diventando Accademia della Torres, confermandoci, punto di riferimento in città grazie alle nostre strutture sportive e all’ingresso in società di nuove figure professionali e adeguatamente formate. I risultati finora ottenuti sono frutto di impegno e duro lavoro, continueremo a migliorarci senza però perdere di vista i valori, etici, sociali, storici, che sono alla base delle due realtà storiche cittadine come la Torres e la Brigata “Sassari”». Una collaborazione che prosegue, sotto una nuova forma: «È la prima Accademia della Torres ma ne seguiranno altre, in città e non solo – conclude il presidente rossoblù Salvatore Sechi. Questi presidi rossoblù sul territorio consentiranno a tutte le Scuole Calcio affiliate di poter avere un canale diretto con la Società, la squadra, i tecnici e lo staff e far crescere il maggior numero di atleti sotto le insegne della Torres».

L'accordo siglato tra il presidente Salvatore Sechi e il presidente della Asd Brigata Sassari Massimiliano Mangatia consentirà ai giovani atleti di proseguire nel cammino intrapreso lo scorso anno grazie al progetto Storia e Sport. «Siamo felici di proseguire anche quest'anno la nostra collaborazione con la Torres, potendo così offrire ai nostri ragazzi nuove opportunità – ha sottolineato il Presidente dell'A.S.D. Esercito Brigata “Sassari”, Massimiliano Mangatia. Siamo cresciuti in un modo che neanche noi ci aspettavamo. Si è creato un bel gruppo e ovunque abbiamo cercato sempre di dare il massimo onorando i nostri colori e i colori rossoblù.