Sport Special event su Dinamo Tv con Renato Soru e Stefano Sardara

Martedì 21 luglio alle 20.00 l’amministratore delegato di Tiscali S.p.A. Renato Soru e il presidente di Dinamo Basket Stefano Sardara saranno i protagonisti di una puntata “special event” su DinamoTV. In diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del club, andrà in onda una nuova puntata del format Casa Dinamo condotto da Paolo Citrini. Ospite d’eccezione Renato Soru: insieme al presidente del club biancoblu parlerà di un nuovo servizio che arricchirà ulteriormente la partnership tra due eccellenze sarde come Tiscali e Dinamo. Appuntamento per martedì 21 luglio, alle 20:00, su DinamoTV!