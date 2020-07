La Torres in ritiro a Santa Maria Coghinas

Sarà la nuovissima struttura sportiva di Santa Maria Coghinas ad ospitare il ritiro della Torres in programma dal 23 Agosto al 5 settembre.



Questa mattina il presidente Salvatore Sechi ha incontrato il sindaco di Santa Maria Coghinas, Pietro Carbini, e il vice sindaco, Ivan Ledda, per definire l'accordo che porterà gli uomini di Mister Gardini nella località scelta per la preparazione pre campionato.







Gli atleti e lo staff alloggeranno nell'albergo Monti Ruju, location perfetta già in passato sede del ritiro rossoblù, e avranno a disposizione un nuovissimo campo in sintetico grazie ai lavori di intervento dell'amministrazione cittadina.



«Felici di poter inaugurare questa struttura con la presenza degli amici della Torres - commenta il primo cittadino Pietro Carbini - e di dare così lustro ad un'opera realizzata per offrire un servizio importante nel territorio, con uno spazio finalmente fruibile e adattato alle esigenze sportive».







La preparazione sarà preceduta da un pre ritiro programmato nella struttura “Walter Frau” di Ossi già annunciata per il 17 agosto.



In questa prima settimana di lavoro saranno a disposizione del tecnico insieme alla prima squadra anche numerosi atleti tesserati con la Torres, tra rientri di prestiti e ragazzi provenienti dal settore giovanile, che saranno visionati dal tecnico e dallo staff.



«Vogliamo dare a tutti la possibilità di giocarsi le proprie carte - le parole del presidente Sechi - e in questa fase sarà il tecnico a darci le indicazioni necessarie.



Abbiamo tanti atleti di proprietà che hanno fatto bene in questi anni e per loro il pre ritiro rappresenta occasione per confrontarsi con la prima squadra.





Dal 23 agosto partirà il ritiro vero e proprio nella splendida struttura di Santa Maria Coghinas.



Ringrazio il sindaco Carbini e il vice sindaco Ledda per averci accolto e per averci dato la possibilità di inaugurare questa struttura che diventa un importante punto di riferimento per noi, in previsione del progetto Accademia della Torres, e per tutti gli sportivi locali, ora e in futuro».