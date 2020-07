Sassari calcio Latte Dolce: confermato Paolo Palmas

Paolo Palmas riconfermato per il quinto anno consecutivo come freccia d'attacco della faretra biancoceleste messa a disposizione di mister Stefano Udassi, è giocatore che ben conosce le dinamiche del team e la filosofia del tecnico, chiamato a dare un contributo prezioso in questa nuova sfida al campionato di serie D. Paolo Palmas, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «Ho scelto di vestire per la quinta stagione consecutiva questa maglia perché credo fermamente in questo progetto.







Sono ormai molto legato a questi colori e ho una grande voglia di rivalsa dopo un'annata che soprattutto a livello personale è stata, diciamo, un po’ storta: anche per questo il Sassari calcio Latte Dolce dal mio punto di vista è la scelta migliore, la squadra ideale per rimettermi in gioco con tutta la grinta possibile.



La voglia di ricominciare è tanta, e credo valga per tutti. Speriamo di tornare in campo al più presto, senza guardarci alle spalle ma certo con un pizzico di rammarico per il momento in cui lo scorso campionato si è interrotto.



Il prossimo campionato? Come sempre accade in realtà non so cosa aspettarmi, ma posso certamente dire che mi piacerebbe vivere con la squadra una stagione importante, e che mi auguro di raggiungere i traguardi che ci vorremo prefissare assieme alla società.







Provo tanta stima e ho piena fiducia nel lavoro che fanno staff e società.



Ho un ottimo rapporto con il mister, bello poter lavorare ancora insieme.



È bello anche ritrovare i vecchi compagni, ovviamente dispiace sempre per chi va via posto che chi arriva e arriverà per la prima volta sarà certamente bene accetto.



Non vedo l'ora di iniziare. Da parte mia spero di continuare a dare il mio contributo provando a fare sempre qualcosa in più.



Sento la fiducia di tutti, voglio dimostrare di essere all'altezza e migliorarmi ancora a livello personale e come parte del gruppo squadra».