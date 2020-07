Torres Tennis sconfitta sul " ghiaccio " di Lecco

Un torneo fortemente condizionato dall’emergenza Covid-19 che ha penalizzato la Torres, costretta a dover rinunciare a ben due tra i nuovi acquisti stranieri, bloccati uno dalle normative restrittive che imponevano la quarantena ai cittadini di alcuni paesi, e l’altro dalla cancellazione dei voli di alcune compagnie aeree.



E così la squadra sassarese non ha avuto la possibilità di potersi giocare tutte le proprie chance in un campionato che aveva meritato di conquistare, dopo la strepitosa doppia promozione degli anni precedenti.







Domenica 12 luglio, su una superficie velocissima, che gli addetti ai lavori definiscono “ghiaccio”, i lombardi del TC Lecco si sono confermati imbattibili (da quattro anni solo vittorie in casa), e a farne le spese questa volta sono stati i ragazzi del capitano Mauro Rodighiero.



Un 5 a 1 severo, che condanna la Torres "è ambiente" all’ultimo posto in classifica del girone, ad un passo dalla retrocessione.



Purtroppo la sorte ha voluto che l’ultima giornata di riposo imposta alle racchette rossoblu, consentisse alle dirette concorrenti di giocare conoscendo la classifica e gli incontri individuali vinti della Torres, e questo rende ancor più difficile che si possano concretizzare risultati favorevoli.







Il rammarico è grande da parte del direttore sportivo torresino Marco Ticca: “Sono molto deluso. E anche un po’ arrabbiato, e non certo per la prestazione dei miei ragazzi che hanno dato l’anima in queste due giornate.



E’ già brutto doversi giocare un campionato in sole due giornate, ma dover dipendere dal risultato di altre squadre che conoscono già la nostra classifica è davvero crudele.



Non è bastato aver pescato due squadre fortissime, che nel campionato scorso hanno giocato la finale per la promozione in A1, abbiamo dovuto anche giocare in trasferta su campi dove si pratica un altro sport.





Troppo veloci per chiunque si sia presentato qui a Lecco negli ultimi anni”. “Ci sarà tempo” - conclude il DS - “per fare le opportune valutazioni e per programmare il futuro, ma oggi c’è solo rabbia e tanto rammarico”.



Nel dettaglio l’unica vittoria rossoblu è venuta dai soliti Torroni – Vega Hernandez che hanno superato Frigerio - Giudici 6-4 5-7 10-7 mentre nell’altro doppio Bouttiller – Martini hanno avuto la meglio su Pinna-Sarais 6-1 6-3.

I risultati dei quattro singolari: Frigerio – Vega Hernandez 6-2 6-3, Martino-Moro 6-3 6-2, Boutiller-Torroni 6-2 6-1, Vola-Pinna 6-3 6-4.



La Torres dovrà attendere la prossima settimana per conoscere i verdetti definitivi, ma la sorte dei sassaresi ad oggi appare comunque segnata.