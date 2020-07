Sassari Latte Dolce: giovani e scuola calcio

Settore Giovanile e Scuola Calcio rappresentano un orgoglio e una risorsa preziosa per il Sassari calcio Latte Dolce. Sono un impegno preso e portato avanti, sono scommesse sui giovani e sul futuro già vinte già in partenza, sono obiettivi da raggiungere anno dopo anno, sono fiore all'occhiello della società, sono propellente per il progetto prima squadra e generatore di entusiasmo a sostegno dell'idea che, per fare calcio sul territorio, bisogna avere solide basi e per costruirle occorre lavorare anche sul vivaio.







Il progetto, sul fronte linea verde, riparte. Responsabile tecnico del Settore Giovanile sarà ancora Gabriele Setti mentre il nuovo responsabile tecnico della Scuola Calcio sarà Mino Sotgiu, gradito ritorno in casa biancoceleste.



Su entrambi i fronti, il preparatore atletico sarà Massimo Sole mentre preparatori dei portieri saranno Sergio Pinna e Pierpaolo Garau.



Responsabili organizzativi si confermano Paolo Tassu per il Sassari calcio Latte Dolce e Mario Dore per l'Academy.

La Juniores biancoceleste sarà guidata da mister Tommaso Movilli con Marco Astara nel ruolo di secondo, coadiuvati dal collaboratore Tore Polo e seguiti dal dirigente Carlo Pinna.







Per quanto riguarda invece il Settore Giovanile, Sergio Dossena e Giampiero Nieddu lavoreranno con gli Allievi 2004 Latte Dolce, Marco Lampis e Paolo Olivieri lavoreranno con i Giovanissimi 2006 Latte Dolce, Pierfranco Simula e Francesco Soro si occuperanno degli Allievi 2005 Academy, mentre Gabriele Setti e Ilaria Gallotta alleneranno i Giovanissimi 2007 Academy.



Riguardo l'organigramma tecnico Scuola Calcio, gli Esordienti saranno affidati a Tonio Tedde, Euro Sibiriu e Matteo Pintus, i Pulcini a Salvatore Cannoni e Carlo Cherchi, i Primi Calci a Federica Salis, Maria Grazia Spano e Salvatore Cannoni, i Piccoli Amici a Luca Tilocca, Federica Salis e Fabio Tilocca.







Sono aperte le attività legate alla pre iscrizioni alla Scuola Calcio biancoceleste 2020/2021: si riparte dalla voglia di tornare presto a divertirsi a giocare e a lavorare sul campo.



Si riparte da un nuovo responsabile tecnico (Mino Sotgiu) e da nuovi tecnici che andranno a completare un consolidato gruppo di istruttori già in forza al progetto.



“Dopo il lungo stop causato dall'emergenza sanitaria i bambini non vedono l'ora di indossare le scarpette e dare un calcio ad un pallone che è mancato tanto alla loro quotidianità. E noi vogliamo alimentare il loro grande entusiasmo, lo stesso che alimenta il nostro agire e che porterà in dote tante le novità alla prossima stagione”.



Per organizzazione al meglio le attività Scuola Calcio in vista della prossima stagione sarà necessaria una pre iscrizione entro il 31 luglio: i genitori dovranno contattare via WhatsApp il numero 3287699468 indicando nome, cognome, data e luogo di nascita del giovane calciatore e confermando quindi l'iscrizione.