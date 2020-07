Lega Navale Alghero: al via i corsi di vela e Vento de l'Alguer

Dopo lo stop alle attività imposto dall’emergenza sanitaria COVID-19, con l’adozione del nuovo protocollo di sicurezza della FIV previsto per la fase di riapertura, può aver inizio anche la stagione velica delle regate. Domenica 19 luglio è quindi prevista la “ripartenza” del Vento de l’Alguer, il tradizionale campionato sociale organizzato dalla Sezione di Alghero della L.N.I. in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero anche quest’anno main sponsor della manifestazione. A causa del lockdown, l’inizio del VdA, giunto quest’anno alla sua IX edizione, è stato forzatamente posticipato di circa due mesi rispetto al programma originario e si articolerà in sei giornate con conclusione prevista a fine settembre. Il VdA 2020, aperto alla partecipazione di tutti gli appassionati, avrà inizio domenica 19 luglio con il Trofeo ONDA BLU”- X Memorial Marco Caula.





Dopo le prove della prima giornata, il programma prevede il 2 agosto il Trofeo ASSOCIAZIONE FRESCHI - IV Memorial Giuseppe Freschi, il 23 agosto il XVII TROFEO MACI – I Memorial Ing. Antonio Frulio, il 12 e 13 settembre il classico doppio appuntamento con le “costiere” Alghero – Bosa e Bosa – Alghero Trofeo BASE NAUTICA USAI – VIII Memorial Dott. Gian Paolo Plaisant ed infine il 27 settembre il Trofeo NUOVA CAPOLINO – VIII Memorial Rag. Guglielmo Capolino.

Dopo la riapertura della Sezione riprendono le attività veliche della Lega Navale Italiana di Alghero. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Vela dedicata ai più giovani che, organizzati secondo i rigidi protocolli di sicurezza predisposti dalla F.I.V., dal prossimo lunedì 13 luglio proseguiranno per tutto il periodo estivo sotto la guida dell’Istruttore Simone Tinteri. Informazioni presso la sede della L.N.I. Alghero al numero tel. 079.984093 o scrivendo ad alghero@leganavale.it .