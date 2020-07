Sport Alghero: Beppe Mulas lascia la Pallacanestro Alghero

L'informativa giunge da una laconica nota della L’A.S.D.Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero che informa : "L ’allenatore Peppe Mulas non fà più parte dello staff tecnico della Associazione . L’Associazione sportiva ringrazia coach Mulas per il ruolo svolto e per la professionalità dimostrata. Augurando allo stesso le migliori fortune."