Tra i portacolori della Porto Cervo Racing non ci sarà Maurizio Diomedi.





Per la scuderia il 2020 segna la conclusione del rapporto sportivo con il pilota.







In una brave nota "Il direttivo, i soci e lo staff della Scuderia ringraziano Maurizio per la professionalità dimostrata in questi vent'anni nei quali hanno condiviso tante vittorie e risultati importanti".