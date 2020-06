Liga spagnola: le ultime sulla ripresa del campionato

Dopo mesi di isolamento anche i calciatori spagnoli sono tornati nei rispettivi centri sportivi per sottoporsi agli allenamenti in vista della ripresa del campionato.



L’immagine di Lionel Messi con la mascherina è sicuramente d’impatto, ma al contempo rassicura sul riavvio del calcio giocato. Se i test di queste settimane daranno tutti esito negativo, gli atleti saranno destinati all'interno dei centri sportivi, per poi essere abilitati a scendere in campo.



Il protocollo prevede che i giocatori verranno sottoposti a 4 tipi di controlli in totale.







Alcune squadre, come l’Eibar, preferirebbero evitare di riprendere così in fretta, ma il presidente della Liga Javier Tebas sta dribblando le polemiche. Secondo lui, infatti, il protocollo stilato per la ripartenza è praticamente perfetto, idoneo a salvaguardare la salute di tutte le persone che lavorano per riprendere il campionato.



Stiamo parlando di circostanze che ovviamente non hanno precedenti, ma nulla vieta che si possa giocare tranquillamente. La Spagna è ancora abbastanza divisa sul tema e più giocatori nutrono qualche timore, ma le misure precauzionali sono tali che persino il ministro della Salute Salvador Illa ritiene che sia difficile adottare soluzioni più restrittive nei prossimi giorni.







L'associazione dei calciatori spagnoli, comunque, aveva chiesto chiarimenti sulle modalità della ripartenza, anche per via delle temperature estive che contorneranno una full immersion di partite da disputare ogni 3 giorni.



Il Real Madrid preme per ricominciare, dato che ha 2 punti di svantaggio nei confronti del Barcellona.



Le due squadre, nelle prossime giornate di campionato, dovranno avere la meglio contro le rispettive avversarie, cercando far rispettare i pronostici della vigilia che le porteranno a risultare sempre favorite. Analizzando la situazione delle due compagini, le "merengues" sono messe meglio dei blaugrana per quanto concerne gli scontri diretti.

Come se non bastasse, non giocare significherebbe condannare i club a ingenti perdite economiche.







La Spagna deve in qualche modo finanziare le perdite che il calcio subirà nelle prossime due stagioni.



Si sta dunque lavorando a differenti meccanismi di finanziamento per permettere alle società di mantenere la propria posizione di cassa, restituendo i soldi entro 2 anni. La priorità è evitare il collasso di anche un solo club professionistico spagnolo. In caso di perdite per 600 milioni di Euro, la Liga potrebbe richiedere un prestito di 200 milioni, mentre gli altri 400 sarebbero coperti tagliando le future spese.

Il 70% dei mancati ricavi dovrà essere coperto da un accordo tra club e calciatori per la riduzione degli ingaggi, che si estenderà anche per la stagione 2020/2021.







Nel frattempo, Liga e Segunda Division riprenderanno insieme, con lo scopo di terminare gli attuali campionati entro la fine di luglio, così da lasciare spazio ad agosto per le partite di Champions League.



La UEFA è irremovibile: tutte le partite vanno giocate.



Né in Spagna né in Europa sarà consentito al pubblico di assistere ai match.



Real Madrid e Barcellona saranno impegnate anche sul palcoscenico internazionale, rispettivamente contro Manchester City e Napoli. Mettere nelle gambe qualche partita onorando il finale di campionato è essenziale per chiudere degnamente la stagione e non compromettere l’inizio di quella successiva. Il tempo stringe.



Si giocherà tutti i giorni per 35 giorni. Mancano ancora 11 giornate da disputare nel calendario della Liga e bisogna giocarle nell’arco di 5 settimane.