Amatori Rugby Alghero: Daniele Pesapane nuovo direttore sportivo

Daniele Pesapane, il rugby lo ha nel sangue. Talentuoso e dotato di grande grinta ha sempre rappresentato una delle pedine fondamentali nella rosa dell’Alghero. 20’anni sui campi di tutta Italia con la stessa maglia, portata con orgoglio, e con alle spalle anche le convocazioni con la Nazionale Italian Classic. Ha risposto positivamente alla chiamata del club e ora vuole lavorare al meglio per continuare a far crescere l’intero movimento e l’interesse per questo sport. “Anche l’ Alghero Rugby pensa alla “fase due” come le altre realtà sportive.





Così il Presidente Franco Badessi. “Tra conferme e addii che dovranno ancora essere valutati, la società ha deciso di nominare Daniele Pesapane come direttore sportivo, in un processo di riorganizzazione. La società – prosegue il n° 1 del club ovale algherese - ringrazia Ignazio Zito che ha svolto l’incarico di direttore sportivo per più di trenta anni e che da dirigente, membro del direttivo, verrà destinato ad altro importante incarico. Ancora in fase di elaborazione e nessuna decisione per la conduzione tecnica della prima squadra per la quale si stanno valutando diverse opzioni”.





Il Presidente Badessi ha tenuto anche a sottolineare come anche il settore giovanile vedrà una nuova organizzazione tecnica e dirigenziale che la “ società sta progettando per la stagione 2020/2021. “Ringrazio tutto il direttivo e in primis il presidente Badessi per la fiducia e per il ruolo assegnatomi”. Queste invece le prime parole da DS di Daniele Pesapane.









“Ne vado davvero orgoglioso, per me rappresenta un vanto poter continuare ad essere parte attiva in una nuova veste. Ho l’obiettivo di riportare l’entusiasmo tra i giocatori algheresi di questo meraviglioso sport e renderli protagonisti di questo nuovo progetto – ha proseguito. Vorrei ricreare il gruppo storico che c’è sempre stato. Seguiranno poi le scelte relative a guida tecnica e giocatori. Credo che in questa veste sentirò meno la mancanza del campo che non è facile lasciare dopo tanti anni. Sono carico ed entusiasta, darò il 100 % come ho sempre fatto anche in campo”.

